دور ومراكز الإيواء بالرياض تحتفل بيوم التأسيس بمشاركة النزلاء والعاملين

نظمت دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض العديد من الفعاليات والأنشطة الوطنية بمشاركة فئاتها المشمولين بالرعاية داخلها والكادر العامل معهم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي تحت شعار "يوم بدينا".

وقد تضمنت الفعاليات الفقرات المسرحية والشعرية واللوحات الاستعراضية التي تحكي أمجاد المملكة وتاريخ تأسيسها إلى جانب المسابقات الوطنية واركان الموروث الشعبي الكامل لجميع مناطق المملكة بما فيها الأزياء الشعبية لكل منطقة.

وصرّح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي بأن هذه الفعاليات تأتي لتجسد وترسخ مشاعر الولاء والفخر والاعتزاز في نفوس المشمولين بالرعاية والعاملين معهم في هذا اليوم المجيد في تاريخ المملكة العربية السعودية "يوم التأسيس" هذه الذكرى الخالدة التي تركها لنا الإمام محمد بن سعود -رحمه الله تعالى- حينما أعلن قيام الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون من الزمن، حيث بذل أجدادنا تحت قيادته رحمه الله الأرواح والأموال لقيام هذه المملكة التي تعلو في سمائها راية التوحيد، لتقف شامخةً بين كبار دول العالم أجمعين.