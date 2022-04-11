رئيس الجامعة الوطنية بالصومال ينوه بجهود الندوة الشبابية ومواقف المملكة

ومن جانبه، شكر مدير مكتب الندوة د. عبدالرحمن شيخ ضيفه على الزيارة الكريمة، وأبدى استعداد المكتب للتعاون مع الجامعة التي تعد الوحيدة في الصومال تابعة للحكومة بصورة مباشرة، وتشمل الجامعة العديد من الكليات العلمية والأدبية، ويدرس فيها الآلاف من الطلبة الصوماليين دون رسوم دراسية.