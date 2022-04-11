رئيس الجامعة الوطنية بالصومال ينوه بجهود الندوة الشبابية ومواقف المملكة

نوه رئيس الجامعة الوطنية الصومالية البروفيسور حسن عمر مهد الله بجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في العمل الإنساني والتنموي، ودورها البارز في دعم مشروعاتها وبرامجها النوعية والحيوية في العديد من دول العالم بصفة عامة وفي الصومال خاصة.
جاء ذلك لدى زيارته لمكتب الندوة العالمية في العاصمة مقديشو؛ حيث شكر الندوة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وعبر عن استعداده الكامل لإقامة العلاقات البناءة والتعاون المثمر مع مكتبها في الصومال لتحقيق المصلحة العامة للشباب من خلال برامج الندوة.
وأضاف البروفيسور "مهد الله" أن هذه الجهود أسهمت في رفع كفاءة قدرات الشباب ومهاراتهم التعليمية والتدريبية، وأشاد بالدور الانساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية مع الشعب الصومالي.
ومن جانبه، شكر مدير مكتب الندوة د. عبدالرحمن شيخ ضيفه على الزيارة الكريمة، وأبدى استعداد المكتب للتعاون مع الجامعة التي تعد الوحيدة في الصومال تابعة للحكومة بصورة مباشرة، وتشمل الجامعة العديد من الكليات العلمية والأدبية، ويدرس فيها الآلاف من الطلبة الصوماليين دون رسوم دراسية.