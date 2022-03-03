رئيس بلدية صامطة يفتتح سوق النفع العام في أبو حجر

افتتح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد بن عبد الله حكمي، صباح اليوم؛ سوق النفع العام بأبو حجر.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أحد المسارحة، المهندس أحمد يحيى مسودي.

ويحتوي السوق التابع لمحافظة صامطة على 60 محلًا موزعة ما بين أنشطة بيع الخضار والدواجن واللحوم، إضافة للمحلات الشعبية.

كما يحتوي سوق النفع العام على ثلاثة كافيهات، وصرافة سحب آلي، وصيدلية خارجية، وبمساحة إجمالية بلغت 9 آلاف متر مربع تقريبًا، لخدمة أهالي أبو حجر والقرى المجاورة له، ومن أجل التسهيل عليهم وضم محلات التسوق في مكان واحد بعيدًا عن العشوائية وافتراش الأرصفة، وتحسينًا للمنظر العام.

وقال رئيس بلدية صامطة المهندس أحمد بن عبد الله حكمي: إن سوق النفع العام من ضمن المشروعات التي نفذتها بلدية محافظة صامطة بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و300 ألف ريال، على مساحة قدرت بـ9 آلاف متر مربع؛ حرصًا منها على راحة الأهالي وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضاف "الحكمي": أن سوق النفع العام بأبو حجر يحتوي على محلات بيع الخضار والأسماك ومحلات متنوعة في موقع مميز بعيدًا عن أي عشوائية قد تحدث بسبب البيع في الطرقات وعلى الأرصفة.