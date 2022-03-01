رئيس جامعة أم القرى يفتتح معرض "يوم التأسيس" بمشاركة "دارة الملك عبدالعزيز"

افتتح رئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، معرض يوم التأسيس، المقام بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية؛ بهدف التعريف بالعمق التاريخي للدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون.

ويشهد المعرض حضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وأستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسة تأريخ مكة الأستاذ الدكتور عبدالله الشريف ومدير عام مركز تاريخ مكة الدكتور فواز الدهاس، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بمقر الجامعة بالعابدية.

وشاركت دارة الملك عبدالعزيز -ممثلةً في مركز تأريخ مكة- في المعرض؛ لتعريف المجتمع الجامعي من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالأسس التي قامت عليها الدولة السعودية منذ بداية تأسيسها من عهد الإمام محمد بن سعود، وتوضيح مراحلها حتى العهد الزاهر؛ ترسيخًا لثقافة العمق التاريخي لهذه الدولة، وجذورها الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون؛ فيما شارك كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى في المعرض، بإصداراته البحثية التي بلغت 22 كتابًا، تتحدث عن جهود الدولة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، وتاريخ مكة المكرمة وحضاراتها، بالإضافة إلى عدد من الصور التاريخية.

وأشار الأستاذ الدكتور معدي آل مذهب، إلى أن هذا المعرض يأتي تزامنًا مع يوم التأسيس الموافق (22 فبراير)؛ للتعريف بالعمق التاريخي للدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود ‏رحمه الله عام 1139هـ/ ‏1727م على كتاب الله وسنة رسوله. وبيّن أن المملكة وشعبها والمقيمين على أرضها في ظل قيادتها الرشيدة منذ يوم التأسيس إلى يومنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ يعيشون الوحدة والأمن والاستقرار والرخاء والتطور، ويستشرفون رؤية الوطن 2030 مستقبلًا زاهرًا تكون للمملكة فيه الريادة والتقدم.