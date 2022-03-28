رئيس جامعة المؤسس يُدشِّن 8 مبادرات تستهدف بناء شخصية متكاملة للطالب وتأهيله للعمل والريادة

دشَّن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي، برامج ومبادرات عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، التي تتوافق مع برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد أهم وأبرز برامج رؤية السعودية ٢٠٣٠، اليوم الاثنين بالقاعة الدائرية بالإدارة العليا.
وكانت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز قد أطلقت 8 مبادرات منبثقة من أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، التي كان أساسها المساهمة في بناء شخصية متكاملة للطالب، وتأهيله لسوق العمل، وتعزيز مفهوم ومهارات الابتكار وريادة الأعمال.
فيما يحظى برنامج تنمية القدرات البشرية بدعم واهتمام من رئيس لجنة البرنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ إذ يهدف البرنامج إلى امتلاك المواطن قدرات تُمكِّنه من المنافسة عالميًّا من خلال: تعزيز القيم، تطوير المهارات الأساسية، وتنمية المعارف؛ وهو ما استدعى حرص عمادة شؤون الطلاب بالجامعة على مواءمة ركائز البرنامج مع البرامج والمبادرات التي تقدمها العمادة؛ ما يُعزِّز من كونها المظلة الحاضنة والجاذبة التي تعزز قدرات جيل المستقبل.
وتمحورت ركائز برنامج تنمية القدرات البشرية حول أساس تعليمي مرن، وإعداد المستقبل، وتعلم مدى الحياة؛ لذا تم العمل على ملاءمة ركائز مبادرات عمادة شؤون الطلاب بالجامعة مع ركائز البرنامج؛ لتنتج لنا جيلاً رياديًّا قادرًا على المواكبة بشخصية متوازنة، وعلاقة مستدامة بين الطالب والجامعة.
وشدَّد عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، على اعتزاز عمادة شؤون الطلاب ومساهمتها في تحقيق مرتكزات برنامج تنمية القدرات البشرية، من خلال تقديمنا الأنشطة المتميزة التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة نفسيًّا وسلوكيًّا ومهاريًّا؛ ليكون قادرًا على تلبية متطلبات سوق العمل، وإعداد جيل ريادي قادر على إحداث تغيير إيجابي، وتحقيق مستقبل أفضل لمجتمعه.. كما نحرص على تمكين مختلف مجالات التعلم النوعية، وبناء علاقة وثيقة مع خريجيها من خلال ربطهم بأفضل الفرص التي تحفزهم على الإبداع والتميز.