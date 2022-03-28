رئيس جامعة المؤسس يُدشِّن 8 مبادرات تستهدف بناء شخصية متكاملة للطالب وتأهيله للعمل والريادة

وشدَّد عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، على اعتزاز عمادة شؤون الطلاب ومساهمتها في تحقيق مرتكزات برنامج تنمية القدرات البشرية، من خلال تقديمنا الأنشطة المتميزة التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة نفسيًّا وسلوكيًّا ومهاريًّا؛ ليكون قادرًا على تلبية متطلبات سوق العمل، وإعداد جيل ريادي قادر على إحداث تغيير إيجابي، وتحقيق مستقبل أفضل لمجتمعه.. كما نحرص على تمكين مختلف مجالات التعلم النوعية، وبناء علاقة وثيقة مع خريجيها من خلال ربطهم بأفضل الفرص التي تحفزهم على الإبداع والتميز.