رئيس جامعة الملك خالد يدشن أعمال القبول للعام الجامعي 1444هـ

وأكد "السلمي" خلال التدشين أن العام الجامعي القادم سينطلق بنظام الفصول الثلاثة، مشددًا على تقديم كل السبل التي تخدم الطلاب والطالبات من خلال تقديم كل المعلومات بأساليب تقنية حديثة تغني عن الحضور لمقر العمادة، لافتًا إلى حرص الجامعة على انتقال طلابها وطالباتها لنظام الفصول الثلاثة بما لا يخلّ بمعدلاتهم وتحصيلهم العلمي ومدة الدراسة، مستعرضًا عددًا من مميزات نظام الدراسة الثلثي.