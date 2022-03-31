رئيس جامعة الملك خالد يدشن أكثر من 20 خدمة ونظامًا إلكترونيًّا

وشكر المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للأمن السيبراني، الدكتور محمد بن صالح الصقر، رئيس الجامعة على الدعم المتواصل للإدارتين، كما شكر فريق العمل، مستعرضًا الخدمات والمنجزات الجديدة، والتي في مقدمتها نظام عرض مرئي لبيانات الجامعة يساعد متخذي القرار على الاطلاع على جميع التقارير والبيانات بكامل تفاصيلها، وحصول الإدارة العامة للأمن السيبراني على شهادة الآيزو 27001، وحصول الإدارة العامة لتقنية المعلومات على المركز الثاني في التحول الرقمي الحكومي على مستوى المملكة في مجال مؤسسات التعليم والتدريب، وتدشين الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لتقنية المعلومات لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة.