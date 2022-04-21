رئيس جامعة الملك خالد يطلق برنامج مسارات التعلم المرن

وأضاف: يحتوي البرنامج على ثلاثة برامج رئيسة؛ تتمثل في البرنامج التأسيسي الذي يضم أربعة مسارات: مسار المهارات الشخصية، ومسار المهارات الأكاديمية، ومسار المهارات الرقمية، ومسار مهارات العمل، إضافة إلى البرنامج التخصصي الذي يحوي مسارات تخصصية عدة في مجالات متعددة، والبرنامج الحر الذي يتيح فرص تعلم متنوعة مرتبطة باحتياجات المتعلم الفردية في أي مجال.