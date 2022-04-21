رئيس جامعة الملك خالد يطلق برنامج مسارات التعلم المرن

أطلقت جامعة الملك خالد برنامج مسارات التعلم المرن الذي يهدف إلى تقديم مسارات علمية واحترافية ابتكارية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وردم الفجوة بين المعرفة والمهارة لطلبة ومنسوبي الجامعة بالشراكة مع جهات محلية وعالمية.
وخلال تدشين البرنامج، قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي: يأتي إطلاق البرنامج في سياق دور الجامعة في بناء وإعداد المواطن والمجتمع، ومواكبة التغيرات الداعمة لمسيرة التعليم والتعلم مدى الحياة، وتقديم نموذج تعليم مرن يساهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 وبناء خريج منافس عالميًّا.
من جهته قال مستشار رئيس الجامعة ورئيس لجنة مسارات التعلم المرن الدكتور سالم العلياني: البرنامج ينفذ بالشراكة مع جهات محلية وعالمية؛ منها المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX"، ومنصة كورسيرا العالمية.
وأضاف: يحتوي البرنامج على ثلاثة برامج رئيسة؛ تتمثل في البرنامج التأسيسي الذي يضم أربعة مسارات: مسار المهارات الشخصية، ومسار المهارات الأكاديمية، ومسار المهارات الرقمية، ومسار مهارات العمل، إضافة إلى البرنامج التخصصي الذي يحوي مسارات تخصصية عدة في مجالات متعددة، والبرنامج الحر الذي يتيح فرص تعلم متنوعة مرتبطة باحتياجات المتعلم الفردية في أي مجال.