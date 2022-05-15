رئيس جامعة جازان: بدعم القيادة الرشيدة ولّى زمن المباني المستأجرة

وقدم رئيس الجامعة شكره لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الذي يحقق لطلبتها بيئة تعليمية ناجحة، مؤكدًا حرص الجامعة بمختلف إداراتها على مواصلة إنجاز جميع مشاريعها في كافة المجالات.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور حسن إسحاق، أهمية الاستعدادات المبكرة لتهيئة البيئة المناسبة مع قرب الاختبارات النهائية لطلبة الجامعة، كما أشار مستشار مكتب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور حسن قصادي، للجهود التي بذلت من قبل مختلف قطاعات الجامعة المعنية للانتقال للمقر الجديد لكلية إدارة الأعمال.