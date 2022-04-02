رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وقدّم التهنئة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأمير منطقة جازان، ونائبه، ووزير التعليم؛ سائلًا الله سبحانه أن يُعيده أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.