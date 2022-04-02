رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رَفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال القحطاني: "يطيب لي أن أرفع باسمي ونيابة عن كافة منسوبي وطلبة جامعة جازان، أجمل التهاني وأصدق التبريكات لمقامكم الكريم، والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ سائلًا الله تعالى أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه، وأن يجعله شهر خير وبركة، وأن يُديم على وطننا أمنه ورخائه.
وقدّم التهنئة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأمير منطقة جازان، ونائبه، ووزير التعليم؛ سائلًا الله سبحانه أن يُعيده أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.