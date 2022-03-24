رئيس جامعة جازان يهنئ الملك سلمان بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

رفع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ونيابة عن منسوبي وطلبة الجامعة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
كما هنأ "القحطاني" خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأمير منطقة جازان ونائبه، ووزير التعليم، بقرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأشاد بإطلاق سمو ولي العهد لاستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مؤكدًا أنها تمثل مرحلة جديدة للابتعاث وتسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مرعي القحطاني، صباح اليوم، لمجلس الجامعة في جلسته السادسة للعام 1443هـ، بحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، وأعضاء مجلس الجامعة.
وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الدكتور محمد بن حسن أبو راسين: إن المجلس اتخذ عددًا من القرارات والتوصيات تضمنت: الموافقة على تعيين 30 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبتي أستاذ مساعد، ومحاضر.
كما تضمنت استمرار وانتقال بعثة 25 معيدًا ومحاضرًا، ومنح الدرجة العلمية لـ14 طالبًا وطالبة في الدراسات العليا، والموافقة على عرض الحساب الختامي لجامعة جازان للعام المالي 1442 – 1443هـ، والتوصية بالموافقة على استراتيجية جامعة جازان لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
وكذا الموافقة على إقرار التقويم الجامعي للفصل الصيفي للعام الجامعي 1443هـ، وعلى تحديث القواعد التنفيذية الداخلية المنظمة لإنجاز البحوث بجامعة جازان، وعلى القواعد التنفيذية لإصدار وتنظيم واستثمار المجلات العلمية بجامعة جازان.
وتضمنت القرارات والتوصيات، الموافقة على ضوابط صرف الرسوم الدراسية لأبناء بعض مبتعثي الجامعة، وعلى استحداث برنامج ماجستير علوم المختبرات الإكلينيكية "مسار الكيمياء الحيوية السريرية، ومسار أمراض الدم التشخيصية وعلوم نقل الدم، ومسار الأحياء الدقيقة الطبية".