رئيس جامعة جازان يهنئ الملك سلمان بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الدكتور محمد بن حسن أبو راسين: إن المجلس اتخذ عددًا من القرارات والتوصيات تضمنت: الموافقة على تعيين 30 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبتي أستاذ مساعد، ومحاضر.