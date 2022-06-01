رئيس جامعة شقراء يُكرم خريجي "برنامج التدريب المبني على الكفايات"

كرم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، الثلاثاء، الدفعة الأولى من خريجي البرنامج التدريبي المبني على الكفايات، الذي تشرف عليه إدارة التطوير المهني التابعة لوكالة التطوير والجودة بالجامعة.
تضمن البرنامج التدريبي تنظيم أربعة برامج رئيسة عُقد خلالها 24 دورة تدريبية لأكثر من 100 متدرب ومتدربة من الأكاديميين بالجامعة، خلال الفترة من 14/ 6/ 1443هـ وحتى 7/ 8/ 1443هـ.
وهدفت هذه البرامج إلى إكساب المتدربين المزيد من المعارف والمهارات والتقنيات المتصلة بأدوارهم المهنية مثل: التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى المهام الإدارية.
وقدم رئيس الجامعة، خلال كلمته في حفل التكريم، الشكر لكل خريجي الدفعة الأولى من برنامج التدريب المبني على الكفايات؛ لما كشفوا عنه من شغف وهمة في التعلم والتدريب على مهارات مختلفة، ولحرصهم على الاستفادة من باكورة البرامج التدريبية المنفذة.
وقال: إن هذه البرامج كانت بمثابة فكرة تطويرية نطمح من خلالها إلى تأهيل الكفاءات الأكاديمية بمهارات وتقنيات حديثة تعود نتائجها على جودة المخرجات التعليمية للجامعة.
وأضاف: "يومًا بعد يوم نكتشف بأن لدينا جملة من الكفاءات داخل جامعة شقراء، الذين أثبتوا أن باستطاعتهم تحقيق النجاح في مختلف المجالات، وما نجاح الجامعة في صياغة وإعداد خطتها الاستراتيجية 2024 بأيدي منسوبيها إلا دليل على ذلك التميز، وهذا ما يدعو للفخر بما لدينا من عوامل وممكنات تقودنا بإذن الله إلى تحقيق التميز".
من جهته أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور المالكي، أن الجامعة تحتفل اليوم بتخريج أول دفعة من هذا البرنامج الذي يعد باكورة إنتاج إدارة التطوير المهني المنشأة حديثًا بدعم وتوجيه من رئيس الجامعة.
وأكد الحرص على رسم وتخطيط وتصميم برامج نوعية في مجالات مختلفة تعمل على إكساب المتدربين جملة من المهارات تمكنهم من أداء عملهم بكفاءة عالية.
وقال "المالكي" في كلمته خلال حفل التكريم: "وجدنا الترحيب والقبول من الزملاء ورغبتهم في التعلم والتعرف على مهارات وتقنيات حديثة".
وأشار إلى أن الدورة المقبلة للبرنامج ستكون أكثر تخصصية وتتضمن تقديم برامج في مجالات نوعية تتوافق مع أهداف الجامعة وخططها.
يذكر أن برنامج التدريب المبني على الكفايات قد انطلق مؤخرًا؛ استشعارًا من إدارة الجامعة بأهمية المشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمتعلقة ببرنامج بناء القدرات المعرفية.
ويسعى البرنامج لتنمية وتحسين أداء أعضاء هيئة التدريس، ويضم أربعة برامج أساسية وهي: برنامج الكفايات الأساسية، وبرنامج القائد الأكاديمي، وبرنامج الأستاذ الجامعي، وبرنامج الباحث العلمي.