رئيس جامعة شقراء يُكرم خريجي "برنامج التدريب المبني على الكفايات"

وأضاف: "يومًا بعد يوم نكتشف بأن لدينا جملة من الكفاءات داخل جامعة شقراء، الذين أثبتوا أن باستطاعتهم تحقيق النجاح في مختلف المجالات، وما نجاح الجامعة في صياغة وإعداد خطتها الاستراتيجية 2024 بأيدي منسوبيها إلا دليل على ذلك التميز، وهذا ما يدعو للفخر بما لدينا من عوامل وممكنات تقودنا بإذن الله إلى تحقيق التميز".