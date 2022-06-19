رئيس خدمات "محلي السليمي" يناقش تلبية طلبات "البِركة" و"مرغان"

التقى رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمحافظة السليمي هويدي حماد الحربي، اليوم الأحد، مع رئيس مركز البِركة نوران علي الجمّاح، ورئيس مركز مرغان فهد ناهس البرّاك؛ حيث تلقى بعض الطلبات التي تخص المركزين.
وجاء توفير بعض الخدمات من أهم مطالب "الجمّاح" و"البرّاك"؛ إذ وعدهما "الحربي" بعرضها على المجلس في جلسته المقبلة، برئاسة محافظ السليمي مشعل غازي الشمري، ورفع نتائج التوصيات للجهات المعنية.
وكان محافظ السليمي قد وجه لجان المجلس المحلي بالمحافظة، بالعمل الميداني لمناقشة الخدمات مع مسؤولي المحافظة والمراكز التابعة لها، ومناقشة المشروعات الجارية في المحافظة والمستقبلية وفقًا لخطة كل لجنة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وشكر "الحربي" رئيس مركز البِركة، ورئيس مركز مرغان، على الاستقبال، مُشيدًا بحرصهما على مصلحة المحافظة عامة، وأهالي المركزين خاصة.