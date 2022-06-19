رئيس خدمات "محلي السليمي" يناقش تلبية طلبات "البِركة" و"مرغان"

التقى رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمحافظة السليمي هويدي حماد الحربي، اليوم الأحد، مع رئيس مركز البِركة نوران علي الجمّاح، ورئيس مركز مرغان فهد ناهس البرّاك؛ حيث تلقى بعض الطلبات التي تخص المركزين.