رئيس "غرفة الطائف": الاهتمام بملف التنمية المناطقية والطائف تحديداً يُعدُ جزءاً من الرؤية الطموحة

وأضاف: إن اهتمام سمو ولي العهد وقيادته بملف التنمية المناطقية، والطائف تحديداً يُعد جزءاً من رؤية سموه الطموحة في النهوض بكل منطقة من مناطق المملكة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً؛ على ضوء ما تزخر به من مقومات طبيعية وجغرافية وثقافية وبيئية واقتصادية لم تكن مستغلة في السابق بالشكل الكافي والمطلوب.