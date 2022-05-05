رئيس "غرفة الطائف": الاهتمام بملف التنمية المناطقية والطائف تحديداً يُعدُ جزءاً من الرؤية الطموحة

رفع رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي تهنئته للأمير سعود بن نهار بن سعود، بالثقة الملكية بتعيينه محافظاً للطائف، سائلاً الله العلي القدير له التوفيق والسداد.
وحول هيئة "تطوير الطائف والأحساء" كذلك قال "العبيدي": جميع مناطق المملكة تمتلك ميزات نسبية تؤهلها للعب دور حيوي في تنمية الاقتصاد ورفع الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يجعل من اهتمام سمو ولي العهد بتنميتها عاملاً رئيساً في تحقيق تلك التوجهات التي سيعود نفعها على تلك المناطق والوطن.
وأضاف: إن اهتمام سمو ولي العهد وقيادته بملف التنمية المناطقية، والطائف تحديداً يُعد جزءاً من رؤية سموه الطموحة في النهوض بكل منطقة من مناطق المملكة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً؛ على ضوء ما تزخر به من مقومات طبيعية وجغرافية وثقافية وبيئية واقتصادية لم تكن مستغلة في السابق بالشكل الكافي والمطلوب.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام من القيادة الحكيمة بتنمية جميع مناطق المملكة، هو استثمار طويل المدى ليس لصالح اقتصاديات تلك المناطق فحسب؛ بل برأس المال البشري، حيث ستكون خطط التطوير وجذب الاستثمارات لتلك المناطق حجر الزاوية في الحد من هجرة أبنائها للمدن الكبيرة من خلال توفير أفضل الفرص الوظيفية لهم.