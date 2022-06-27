رئيس "غرفة جازان" يفعل مبادرة "يستفتونك" ويستقبل مفوض الإفتاء بالمنطقة

استقبل رئيس غرفة جازان المستشار أحمد محمد أبو هادي اليوم مفوض الإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد شامي شيبة ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبدالله بن علي حمدي.