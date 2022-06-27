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رئيس "غرفة جازان" يفعل مبادرة "يستفتونك" ويستقبل مفوض الإفتاء بالمنطقة
"شيبة" حذر من الفتاوى الشاذة مؤكداً أن الفتوى محل عناية ولاة الأمر
استقبل رئيس غرفة جازان المستشار أحمد محمد أبو هادي اليوم مفوض الإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد شامي شيبة ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبدالله بن علي حمدي.
وقدم مدير فرع الرئاسة شرحاً لمبادرة "يستفتونك" وتطبيق اسألني الإلكتروني المتعلق بالإجابة عن الفتاوى.
تخلل اللقاء كلمة لمفوض الإفتاء أوضح فيها أهمية الإفتاء وضرورة رجوع المجتمع عامة إليه والتحذير من الفتاوى الشاذة وأن الفتوى محل عناية واهتمام ولاة الأمر حفظهم الله.
فيما رحب رئيس غرفة جازان بالضيوف وقدم شكره لفرع الرئاسة بمنطقة جازان على هذه المبادرة المهمة والزيارة وأشاد بدور الفرع في المنطقة وأهمية الإفتاء في الحياة.