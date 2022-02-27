رئيس هيئة الصحفيين السعوديين يُدشن فرع مكتبها بنجران

دشن رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، خالد المالك، مكتب الهيئة بمنطقة نجران بفندق ذا دستركت، بحضور عدد من الأعضاء والمهتمين.

وأعرب "المالك" عن سعادته بهذا الافتتاح الذي يعتبر السابع عشر من نوعه في جميع مناطق المملكة.

وقال بهذه المناسبة، إن نجران جديرة بأن يكون لها حضورها الإعلامي الذي يعكس قدرة أبنائها على متابعة ما يجري في المملكة من تحولات كبرى تستحق الرصد والتوثيق.

وأشاد بدور الإعلاميين في المنطقة، مؤكداً ضرورة مساهمتهم الفعالة في عكس مقوماتها التاريخية والحضارية وأنشطتها الاجتماعية والتنموية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المملكة.

وكان رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، قد التقى مدير الفرع وأعضاء الفرع ودعا الله لهم بالنجاح في مهمتهم الوطنية، واضعاً ثقته الكاملة في إمكانياتهم لتحقيق أهداف الهيئة.

يذكر أن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران، يستعد لتنظيم الصالون الإعلامي الثاني، ضمن فعالياته خلال هذه الفترة.

ويشتمل برنامج الصالون على جلستين حواريتين، تتناول الأولى توظيف التقنية الحديثة لخدمة الإعلام وصناعة الإعلام السعودي، ويشارك فيها: مساعد تحرير صحيفة عكاظ، عبدالله آل هتيلة، ومذيعة التلفزيون السعودي، سُمية السعيد، وغلا أبو شرارة.

بينما يستضيف الفرع في الجلسة الثانية، مدير عام شبكة قنوات MBC في السعودية، محمد التونسي.

ووجه الفرع عدداً من الدعوات للمهتمين بالشأن الإعلامي والاجتماعي في منطقة نجران لحضور الصالون الإعلامي.