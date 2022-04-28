راعت الأطيافَ والرغبات بكل المجالات.. "فنون أبها" تجتذب المهتمين بفعالياتها الرمضانية

وساهمت الجمعية في توثيق العلاقة مع المجتمع المحلي عبر استضافة عدد من وجهاء المنطقة في أمسية للرواة الشعبيين عنوانها "رمضان في الذاكرة"، مع الرواة "صليم الزهيري" و"سعيد آل عامر" و"حسين هبيش"، وأدارها محمد الربيعان، استعادوا فيها الذكريات الرمضانية، وبيّنوا أن التطور الحضاري الذي شهدته المنطقة ومحافظاتها ربما ألغى بعض الطقوس؛ لكنه عزز من التكافل والتواصل بيسر وسهولة.