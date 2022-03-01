رسائل تربوية ومنحوتات ولوحات تشكيلية وطنية في "ثانوية" جابر بن حيان

أقامت مدرسة جابر بن حيان الثانوية بمحافظة المجاردة في منطقة عسير معرضًا للفنون التشكيلية، بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس، وذلك ضمن فعاليات قسم النشاط في المدرسة، وبتنظيم عضو الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت عسير"، الفنان التشكيلي المعلم محمد زهير، وبحضور مدير المدرسة الدكتور سعد غازي أبو ديّة، والمشرف التربوي بمكتب تعليم المجاردة الدكتور سلطان صالح الشهري.

اشتمل المعرض على رسومات يدوية للقيادة الرشيدة وملوك المملكة العربية السعودية، بدايةً بالملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ومرورًا بالملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله، ووصولاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

كما اشتمل المعرض على منحوتات فن التجريد خريطة المملكة العربية السعودية وكذلك لوحة اليوم الوطني (هي لنا دار) وفيها رسالة شكر لأبطال الصحة ورجال الأمن والتي استغرق عمل الفنان زهير لها لمدة عام.

وضم المعرض لوحة رُسم فيها النمر العربي وهو ضمن هوية منطقة عسير، وفي هذه اللوحة إبداع الموناليزا حيث تظهر أعين النمر تحدق في المشاهد أيًا كانت زاوية الرؤية، كما شارك أحد طلاب المدرسة بمجسم منحوت للجزيرة العربية يتوسطها خنجر.

وكان طلاب المدرسة حاضرين في تنظيم المعرض، وذلك في رسالة تربوية بالغة الأهمية لزرع روح المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني لأعظم وطن.