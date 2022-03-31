"رعاية الأسر المنتجة" بجدة تختار البصراوي رئيسًا لمجلس الإدارة وأبو منصور نائبًا

وأكدت المدير التنفيذي للجمعية مرام محمد حميد الدين، أن مجلس الإدارة الجديد قرر بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية تكثيف العمل خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تحقيق أهداف الجمعية التي تسعى لبناء برامج ومشروعات لتنمية أفراد وأسر منتجة تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم بعد اعتمادهم على الله وتوفير الخامات اللازمة، والتدريب على الحِرف والمهن اليدوية المختلفة، مع توفير المدربين وتحمل رواتبهم ونفقاتهم، والمساعدة في بيع منتجات الأسر مع توفير منافذ لجذب المستهلك، مع تمكينهم وتقديم الدعم الأدبي والمعنوي والمادي، وتسهيل التحديات التي تواجههم وعلى رأسها البطالة والفقر، مع تغيير الصورة السلبية عن أصحاب الحِرف والمهن اليدوية.