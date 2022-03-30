"رواد كشافة جدة" يبحثون مقترحات تطوير الأعمال التطوعية في لقائهم الشهري

عقد مكتب رواد كشافة محافظة جدة، اللقاء الشهري بمقر المعسكر الكشفي، بحضور مستشار المكتب القائد الرائد الكشفي حسين سهل عيبان الأمين العام المساعد للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وما يقارب 30 شخصًا من الرواد والقيادات الكشفية بجدة.
وافتتح اللقاء محمد الخرمي مدير المكتب بالترحيب بالحضور، وخص مستشار المكتب بالشكر والتقدير لرعايته اللقاء؛ فيما اعتذر الرئيس الفخري لمكتب رواد كشافة جدة محمد النجار عن عدم الحضور، وشكر المجموعة على حضورهم ومشاركتهم ودعمهم معنويًّا.
وتم مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات من أجل تطوير الأعمال التطوعية والبرامج التفاعلية وتنمية العضوية، وانتهى الاجتماع بشكر وتقدير الحضور بتواجدهم ومشاركتهم الفعالة، واتفق الجميع على عقد اجتماع لتنفيذ ورش عمل تناقش محاور محددة لكل مجموعة قريبًا.