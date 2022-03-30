"رواد كشافة جدة" يبحثون مقترحات تطوير الأعمال التطوعية في لقائهم الشهري

وتم مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات من أجل تطوير الأعمال التطوعية والبرامج التفاعلية وتنمية العضوية، وانتهى الاجتماع بشكر وتقدير الحضور بتواجدهم ومشاركتهم الفعالة، واتفق الجميع على عقد اجتماع لتنفيذ ورش عمل تناقش محاور محددة لكل مجموعة قريبًا.