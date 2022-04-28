"زراعة عسير".. جولات مكثفة تشمل أسواق النفع العام والمسالخ

من جهته أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، أن جهود المراقبين التابعين لإدارة الأسواق والمسالخ لم تتوقف منذ بداية هذا الشهر الكريم، وشهدت المئات من الجولات التفتيشية؛ لضمان تغطية كل الأسواق والتأكد من ضمان جودة الخدمة المقدمة؛ مضيفًا أنه سيكون هناك تكثيف كبير للجولات خلال الأيام القادمة مع اقتراب عيد الفطر؛ خصوصًا على المسالخ العامة والنموذجية وأسواق المواشي، والتي ستشهد إقبالًا كبيرًا، وتحتاج إلى رفع طاقتها التشغيلية ودعمها بالكوادر البشرية.