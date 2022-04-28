"زراعة عسير".. جولات مكثفة تشمل أسواق النفع العام والمسالخ

واصلت فِرَق الرقابة التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، عملها للتأكد من سلامة الإجراءات وتطبيق التعليمات وفق الأنظمة؛ لضمان تقديم الخدمة المناسبة خلال أيام شهر رمضان المبارك، وأيضًا خلال أيام إجازة عيد الفطر.
ففي مختلف محافظات ومراكز المنطقة، تقوم الفِرَق التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ بمكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، بجولاتها الرقابية المتواصلة، والتي تشمل أسواق النفع العام والمسالخ ومحلات الخضار ومحلات بيع الدجاج المبرد والبيض والأعلاف وغيرها؛ للتأكد من تطبيق التعليمات المتعلقة بالسلامة والنظافة والصحة، ووفرة المعروضات وجودتها.
من جهته أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، أن جهود المراقبين التابعين لإدارة الأسواق والمسالخ لم تتوقف منذ بداية هذا الشهر الكريم، وشهدت المئات من الجولات التفتيشية؛ لضمان تغطية كل الأسواق والتأكد من ضمان جودة الخدمة المقدمة؛ مضيفًا أنه سيكون هناك تكثيف كبير للجولات خلال الأيام القادمة مع اقتراب عيد الفطر؛ خصوصًا على المسالخ العامة والنموذجية وأسواق المواشي، والتي ستشهد إقبالًا كبيرًا، وتحتاج إلى رفع طاقتها التشغيلية ودعمها بالكوادر البشرية.