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زرع 100 شتلة بالمدينة الجامعية بشرورة
بمناسبة اليوم الخليجي للمدن الصحية
دشن عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة شرورة الدكتور تركي القرني، مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، غرس 100 شتلة في المدينة الجامعية بشرورة.
جاء ذلك، بالتعاون مع برنامج مدينة شرورة الصحية، ضمن مبادرة برنامج مدينة شرورة الصحية لغرس ألف شتلة، بمناسبة اليوم الخليجي للمدن الصحية، مارس 2022، تحت شعار: "مدن صحية لتنمية مستدامة".
وقال منسق مدينة شرورة الصحية سليمان علي قرامز الصيعري: إن مبادرات اليوم الخليجي للمدن الصحية شملت عددًا من الفعاليات والأنشطة التوعوية لكل شرائح المجتمع.
وأضاف أن ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، وبمتابعة وإشراف من رئيس اللجان العامة محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي.