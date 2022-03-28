زرع 100 شتلة بالمدينة الجامعية بشرورة

جاء ذلك، بالتعاون مع برنامج مدينة شرورة الصحية، ضمن مبادرة برنامج مدينة شرورة الصحية لغرس ألف شتلة، بمناسبة اليوم الخليجي للمدن الصحية، مارس 2022، تحت شعار: "مدن صحية لتنمية مستدامة".