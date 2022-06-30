"زمزم" تطلق حملتها لتغطية 2022 عملية جراحية لمرضى محتاجين بمكة المكرمة

وتعد جمعية زمزم من أوائل الجمعيات المتخصصة في تقديم خدمة العلاج الخيري، والتي حصلت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية؛ من أبرزها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة واعتماد التميز الأوروبي FQEM فئة أربعة نجوم، كما أشاد بجهودها عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والشيخ عبدالله المطلق، وغيرهم من العلماء، ودعوتهم لجواز استقبال الزكاة والصدقات لصالح علاج المرضى المحتاجين.