"زمزم" تطلق حملتها لتغطية 2022 عملية جراحية لمرضى محتاجين بمكة المكرمة
أطلقت جمعية زمزم للخدمات الصحية بمنطقة مكة المكرمة حملتها لخدمة من هم في أمسّ الحاجة للمساعدة، وذلك في إطار برامجها ومبادراتها النوعية المقدمة للمستفيدين، والتي تستهدف من خلالها حثّ أفراد المجتمع والمحسنين والجهات المانحة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الحالي بالمساهمة في تغطية 2022 عملية جراحية للمرضى المحتاجين بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للجمعية بشيت المطرفي نائب المدير العام أهمية الدور الصحي المستدام الذي تقوم به الجمعية في تعزيز الصحة والوقاية لأفراد المجتمع انطلاقًا من رسالة الجمعية السامية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجات المنقذة للحياة؛ حيث تعمل الجمعية على تخفيف معاناة المرضى من ذوي الاحتياج عبر منصة العلاج الخيري الخاصة باستقبال طلباتهم إلكترونيًّا للحصول على المساعدة التي تعيد لهم الأمل ليكونوا منتجين في أسرهم ومجتمعهم.
وأضاف المطرفي أن الحملة انطلقت من تاريخ 25 ذي القعدة وتستمر حتى نهاية يوم عرفة، مستهدفة محبي العمل الخيري من رجال وسيدات الأعمال والشركات والجهات المانحة.
وتعد جمعية زمزم من أوائل الجمعيات المتخصصة في تقديم خدمة العلاج الخيري، والتي حصلت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية؛ من أبرزها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة واعتماد التميز الأوروبي FQEM فئة أربعة نجوم، كما أشاد بجهودها عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والشيخ عبدالله المطلق، وغيرهم من العلماء، ودعوتهم لجواز استقبال الزكاة والصدقات لصالح علاج المرضى المحتاجين.