"زواج جدة" تحتفل بحصولها على الآيزو العالمية في نُظم إدارة الجودة

من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي للجمعية زياد فلمبان الجهد الكبير الذي بذله فريق عمل الجمعية حتى تحقق الهدف بالحصول على هذه الشهادة التي تُعتبر من الاعتمادات العريقة المتميزة على مستوى العالم. وأشار إلى أن استحقاق الجمعية هذه الشهادة جاء بعد عملية تدقيق مفصلة، شملت جودة الخدمات المقدمة للعرسان والعرائس والعمليات الداعمة لها، إلى جانب التخطيط والتصميم والتنفيذ للبرامج التي تحقق أهداف الجمعية وفق نظام الآيزو.