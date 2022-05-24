"زواج جدة" تحتفل بحصولها على الآيزو العالمية في نُظم إدارة الجودة

احتفلت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة اليوم الثلاثاء بحصولها على شهادة الآيزو العالمية في نُظم إدارة الجودة (آيزو2015:9001) إثر برنامج تقييم شامل لأداء الجمعية.
حضر الحفل مساعد العرياني نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة ورئيس مجلس إدارة زواج الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة، وأعضاء المجلس، ومنسوبو جمعية زواج.
بدأ الحفل بعرض مرئي، استعرض مسيرة حصول الجمعية على هذا الاعتماد، وتكامل جهود فريق العمل لتحقيق تطلعات التخطيط الاستراتيجي 2021 – 2025م في تطوير الأداء.
ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور أنس زرعة، كلمة قدَّم فيها شكره لإدارة الجمعية على جهودهم في تحقيق المنجزات، وأشاد بإمكانات فريق العمل مؤكدًا أن بيئة عمل الجمعية أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات والتميز على المستويات كافة.
من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي للجمعية زياد فلمبان الجهد الكبير الذي بذله فريق عمل الجمعية حتى تحقق الهدف بالحصول على هذه الشهادة التي تُعتبر من الاعتمادات العريقة المتميزة على مستوى العالم. وأشار إلى أن استحقاق الجمعية هذه الشهادة جاء بعد عملية تدقيق مفصلة، شملت جودة الخدمات المقدمة للعرسان والعرائس والعمليات الداعمة لها، إلى جانب التخطيط والتصميم والتنفيذ للبرامج التي تحقق أهداف الجمعية وفق نظام الآيزو.
وأكد أن حصول الجمعية عليها جاء من أجل تنظيم وتميز العمل الإداري فيها عبر التفاعل مع العمليات كافة، وتناسقها، وإنجاز الأهداف بكفاءة، وخلق بيئة عمل محفزة، تعزز مبدأ العمل الجماعي، وتنشر ثقافة الالتزام والجودة.
وفي نهاية الحفل تسلَّم مساعد العرياني والدكتور أنس زرعة شهادة الآيزو، وتم تكريم فريق العمل الذي سعى بكل جدية لتحقيق هذا المنجز المميز.