زيارة لتعزيز الشراكة المجتمعية بين "جامعة الملك سعود" و"تعليم الرياض"

استقبل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالرياض، عبدالله بن سعد الغنّام، وفداً من جامعة الملك سعود برئاسة رئيس قسم الإدارة التربوية الدكتور محمد بن ناصر البقية، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية بين كلية التربية بجامعة الملك سعود وإدارة التعليم بمنطقة الرياض.