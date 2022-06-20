زيارة لتعزيز الشراكة المجتمعية بين "جامعة الملك سعود" و"تعليم الرياض"

استقبل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالرياض، عبدالله بن سعد الغنّام، وفداً من جامعة الملك سعود برئاسة رئيس قسم الإدارة التربوية الدكتور محمد بن ناصر البقية، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية بين كلية التربية بجامعة الملك سعود وإدارة التعليم بمنطقة الرياض.
تأتي الزيارة كثمرة لما تم توقيعه سابقاً في مذكرة الشراكة بين كلية التربية بجامعة الملك سعود والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برعاية أمير منطقة الرياض، والتي تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير التربوي، وعقد الملتقيات العلمية، وتبادل الخبرات الميدانية، وإقامة المشاريع البحثية بين الجانبين.
شارك في الزيارة أعضاء اللجنة العلمية بالمجلس الاستشاري الطلابي برئاسة سلطان الزهراني، وعضوية منال العتيبي وسماح الموسى وجيهار العتيبي وحنان الدعجاني، وتم التعرف على أهم إنجازات إدارة التعليم، سواء على المستوى الإداري أو التعليمي.
وستساهم الزيارة في تعزيز الشراكة العلمية والبحثية بين كلية التربية بجامعة الملك سعود والإدارة تعليم الرياض.