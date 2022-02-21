"زيدان" مهنئًا القيادة بيوم التأسيس: جذور وطننا الغالي وأصالة مجتمعنا تمتد عبر التاريخ

رفع أحمد بن بكر زيدان، المدير العام لشؤون الإسكان بمنطقة المدينة المنورة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية هذا الوطن الغالي.

وقال زيدان: في مثل هذا اليوم الذي يعد بداية تأسيس الوحدة والاستقرار، بأحداث وأمجاد امتدت أهميتها إلى وقتنا الحاضر، ليكون حجر أساس لنهضة سعودية شاملة لمملكتنا الحبيبة، والتي تذكرنا بأمجادها وأبطالها والتضحيات التي قُدمت من أجل تأسيس وبناء المملكة في كيان واحد، وبامتداد أطرافها على الجزء الأكبر من الجزيرة العربية.

وأضاف "زيدان": يأتي يوم التأسيس اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، واعتزازًا بما أرسته الدولة السعودية من وحدة الاستقرار والأمن، وبإنجازات مؤسسي هذه الدولة منذ عهد مؤسسها الأول الإمام محمد بن سعود ثم الإمام تركي بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية رحمهم الله تعالى، ثم جاء الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- مؤسس الدولة السعودية الثالثة وهي المملكة العربية السعودية، الذي رسخ زيادة ترابطنا ولحمتنا وتمسكنا بوطننا الغالي بعد الله سبحانه وتعالى.

ودعا "زيدان" الله سبحانه أن يمن على هذا الوطن الغالي بالأمن والأمان والوحدة والتلاحم والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.