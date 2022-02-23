سجن المباحث العامة بجدة يقيم حفلاً بذكرى يوم التأسيس

أقامت إدارة سجن المباحث العامة بمحافظة جدة مساء أمس الأربعاء احتفالاً استثنائيًا بذكرى يوم التأسيس برعاية وحضور مدير السجن وعدد من الضباط وشارك في فقراته أكثر من 50 نزيلاً ونزيلة ما بين الحفل الخطابي والعروض المسرحية والموسيقية.

واستهل الحفل بعزف السلام الملكي، ثم افتتح بالقرآن الكريم، وألقت إحدى النزيلات كلمة بهذه المناسبة نيابة عن النزلاء والنزيلات أعربت فيها عن فخر واعتزاز السعوديين بهذا اليوم الذي يعد ذكرى عظيمة لتأسيس هذا الكيان العظيم امتدادًا إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ثم ألقى أحد النزلاء قصيدة بالفصحى بهذه المناسبة بعنوان: (المجد التليد)، تلاها الفيلم الوثائقي: (يوم بدينا) والذي أنتجه نزلاء المركز الإعلامي بسجن المباحث العامة بمحافظة جدة.

بعد ذلك تم عرض اسكتش قصير بعنوان: (إلا هذا)، احتوى على أهمية وقيمة الجواز السعودي واعتزاز المواطنين به، ثم انتقل الحفل إلى العرض الأساس، وهو أوبريت: (موطن الأمجاد) من فكرة وكلمات النزيل عبدالله الفقعسي، ومن إخراج النزيل ماجد الغامدي، وأداء مجموعة من النزلاء، ويحكي الأوبريت قصة الدولة السعودية منذ النشأة وحتى عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.

واختتم الحفل بالفقرة الموسيقية، حيث أدى مجموعة من النزلاء وصلات موسيقية تنوعت بين الوطني والعاطفي. وحضر الحفل عددٌ من الضيوف ومن الضباط والأفراد، وجماهير غفيرة من نزلاء أجنحة برنامج إدارة الوقت بسجن المباحث العامة بمحافظة جدة.

وقد افتتح مدير سجن المباحث بجدة المكتبة المركزية داخل السجن وهي مكتبة عملاقة شملت كل الفنون والتخصصات المعرفية، وسيتاح للنزلاء بعد الافتتاح زيارة المكتبة والاستعارة منها، وجمع التلخيصات والمواد المعرفية المختلفة، بحيث يتحول السجن إلى مركز للتعلم والإبداع.

وزار الوفد جناح أفانين الذي يضم قسم المرسم والنحت والأعمال اليدوية والخياطة والعطور، كما شملت الزيارة مقهى كوفي 90، والذي يتذوق فيه نزلاء إدارة الوقت أنواع القهوة العالمية الرفيعة على مدار الساعة.

وأشاد مدير السجن بالدور الذي يقوم به النزلاء في برنامج إدارة الوقت معربًا عن سعادته بما شاهده من أعمال حرفية ويدوية للنزلاء والنزيلات وما توليه القيادة الرشيدة من متابعة واهتمام.