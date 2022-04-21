"سحور تيسير".. استعراض لمنجزات الجمعية وشراكة ومسابقة رمضانية

استُهِل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض موجز عن الخدمات التي تقدّمها الجمعية لمستفيديها، تلاها كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن ظافر الشهري، شملت التعريف بالجمعية ومخرجاتها وأبرز برامجها، ثم كلمة المدير التنفيذي نورة بنت صالح البصري، والتي لخصت ما تم إنجازه في الربع الأول لعام ٢٠٢٢م.