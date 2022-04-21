"سحور تيسير".. استعراض لمنجزات الجمعية وشراكة ومسابقة رمضانية

أقامت جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، مساء أمس الأربعاء، حفل سحورها الرمضاني بقاعة الاحتفالات بأحد الفنادق بمدينة الرياض.
استُهِل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض موجز عن الخدمات التي تقدّمها الجمعية لمستفيديها، تلاها كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن ظافر الشهري، شملت التعريف بالجمعية ومخرجاتها وأبرز برامجها، ثم كلمة المدير التنفيذي نورة بنت صالح البصري، والتي لخصت ما تم إنجازه في الربع الأول لعام ٢٠٢٢م.
بعد ذلك تم عرض فيلم قصير بعنوان "تيسير ونواصل" يتحدث عن الجمعية وبرامجها وأهم إنجازاتها.
وفي السياق نفسه وقّعت الجمعية اتفاقية شراكة مع أحد التجمعات الطبية، تهدف إلى تقديم رعاية طبية مع بطاقات خصومات لمستفيدي الجمعية والتي تضم كشوفات طبية مجانية، بالإضافة إلى خصم ٥٠٪ من تكاليف الخدمات الصحية.
ودشّن بعدها رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان الشهري، مسابقة "تيسير" الرمضانية التي ستنطلق عبر حساب الجمعية في منصة تويتر ابتداء من 20 رمضان لمدة 10 أيام برعاية من أحد المتاجر الإلكترونية.
وتم تكريم الداعمين وشركاء الجمعية؛ بحضور عدد من الوجهاء ورجال الأعمال والمجتمع، ونخبة من الإعلاميين، ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي.