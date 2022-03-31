"سعود بن جلوي" يتوج الفائزين بجائزة جدة للإبداع في نسختها الخامسة

وفي مستهل الحفل, ألقى رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتور أسامة بن صادق طيب كلمة أكد من خلالها تميز هذه الدورة من جائزة جدة للإبداع عن سابقاتها بالكثير من الأمور, فقد حظيت بتدشينها قبل عدة أشهر ورعاية ختامها اليوم من قِبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, وبمتابعة دقيقة لأنشطتها وفعالياتها من قِبل الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف.