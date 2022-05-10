"سعود بن جلوي" يدشن مشروع "مقصد جدة" لدعم الاستدامة في جمعية البر

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي قد ألقى كلمة أوضح فيها أن المشروع التجاري سيكون مركزًا يجمع بنسيجه العمراني المعاصر بين التسوق والترفيه، ويستقطب سكان جدة وزائريها.