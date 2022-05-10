"سعود بن جلوي" يدشن مشروع "مقصد جدة" لدعم الاستدامة في جمعية البر

دشن محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي مساء أمس الثلاثاء أعمال البدء في تنفيذ وتشييد مشروع مقصد جدة وتسليم المفتاح لأول شقة سكنية ضمن مشروع استقلال فتيات الجمعية.
ويتكون مشروع مقصد جدة من 48 معرضًا تجاريًا وأربعة مكاتب إدارية ويخدم زائريه بـ265 موقفًا للسيارات، ويضم منطقتي نزول وساحة خارجية وقبو مواقف وجهاز مصرف آلي وثلاثة مصاعد وثلاثة سلالم كهربائية ومصلى ودورات مياه وثلاثة مخارج طوارئ.
ويوفر المشروع خدمات متكاملة لاحتوائه على ساحات ومناطق مفتوحة، وممرات رئيسة تطل عليها الوحدات التجارية، يتيح إقامة فعاليات مستدامة بالساحات الخارجية.
جاء ذلك إثر حفل أُقيم برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وحضره الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة لإطلاق مشروع جمعية البر بجدة التجاري الاستثماري "مقصد جدة"، وذلك في الحفل الذي أقامته الجمعية بفندق هيلتون جدة.
وفور وصوله لمقر الحفل اطلع على نموذج للمشروع الذي سيُقام على أرضِ المركز الرئيس للجمعية بحي الزهراء بمساحة (12500) م2، واستمع إلى شرح عن المواقع الاستثمارية والمرافق العامة ومواقف وساحات المشروع.
وكان رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي قد ألقى كلمة أوضح فيها أن المشروع التجاري سيكون مركزًا يجمع بنسيجه العمراني المعاصر بين التسوق والترفيه، ويستقطب سكان جدة وزائريها.
وأكد أن المشروع يأتي في ظل حرص الجمعية على تحقيق الاستدامة والتمكين للعمل الخيري للخروج به من دائرةِ الاعتماد الكلي على التبرعات، بما يتواكب مع رؤيةِ المملكة التنموية 2030 واستراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة (بناءُ الإنسان وتنمية المكان).
أعقب ذلك تقديم قصة تحاكي الواقع عن الجمعية وبرامجها من خلال الرسم على الرمل تحمل عنوان: "خطوة بخطوة كنا وما زلنا بجانبكم".
ثم شاهد والحضور عرضًا مرئيًا عن إنجازات الجمعية، وعن مشروع "مقصد جدة".