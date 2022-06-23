سفارة جيبوتي بالرياض تحتفل بالذكرى الـ45 للاستقلال

نظمت سفارة جمهورية جيبوتي لدى المملكة، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ45 للاستقلال، و"اليوم الوطني" لجيبوتي.
حضر الحفل المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد السحلي.
وقال سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة السفير ضياء الدين سعيد بامخرمة: إن احتفال بلاده يأتي تزامناً مع انعقاد اللجنة المشتركة الجيبوتية السعودية في دورتها الرابعة تتويجاً للعلاقات الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين في ظل التوجيهات السديدة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، والرئيس إسماعيل عمر جيله.
وثمن "بامخرمة" العلاقات المتميزة بين المملكة وجيبوتي والدعم اللامحدود الذي تحظى به بلاده من المملكة، لافتاً إلى أن بلاده وهي تحتفي بعيدها الـ45 تسعى بخطى حثيثة نحو النمو والتطور في ظل قيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلة.
كما حضر الحفل أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون، ولفيف من الإعلاميين والإعلاميات ورجال وسيدات الأعمال وطلاب وأعيان الجالية الجيبوتية المقيمة في المملكة.