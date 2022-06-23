سفارة جيبوتي بالرياض تحتفل بالذكرى الـ45 للاستقلال

وثمن "بامخرمة" العلاقات المتميزة بين المملكة وجيبوتي والدعم اللامحدود الذي تحظى به بلاده من المملكة، لافتاً إلى أن بلاده وهي تحتفي بعيدها الـ45 تسعى بخطى حثيثة نحو النمو والتطور في ظل قيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلة.