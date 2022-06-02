"سفراء التراث" و"موارد" توقعان اتفاقية شراكة لدعم المعالم الوطنية

وقعت جمعية "سفراء التراث" مع شركة مياه "موارد"، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة للترويج للمعالم الوطنية في المملكة.
وتعد "سفراء التراث" من الجمعيات المعنيّة بالتراث الوطني وإظهاره لكل أبناء الوطن؛ ما يدعم روح الانتماء ويعزز الهوية الوطنية لكل فئات المجتمع رجالًا ونساء كبارًا وصغارًا.
وتهدف الشراكة إلى تسليط الضوء على الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي في مدن المملكة قاطبة؛ ما يعزز روح الانتماء والفخر لأبناء هذا الوطن بما يملكون من موروث ثقافي وتاريخ حضاري.
وتقدّمت جمعية "سفراء التراث" بخالص الشكر وكامل التقدير لمياه "موارد" ممثلة في مديرها العام مهيلان القحطاني، وفريق عمله المتميز بالشركة على عقد أولى شراكات "سفراء التراث" مع هذه الشركة الرائدة ذات السمعة الطيبة.
وأعربت عن أملها بأن تدوم الشراكات الناجحة بين الطرفين، وتكون خطوة نحو انطلاقة جيدة ومثمرة لكليهما سويًّا، آملين من الله دوام التوفيق والمزيد من النجاح.
كما أعربت "سفراء التراث" ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المهندس طلال الشرهان، وأعضاء الجمعية الموقرين عن سعادتهم البالغة بهذه الشراكة المثمرة بإذن الله تعالى، راجين أن تدوم وتتوسع مع شركات أخرى.