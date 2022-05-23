"سفراء رياديون" و"كليات الشرق" تنظم ملتقى "تيدكس" التطوعي

انطلق ملتقى "تيدكس" "TEDx"، اليوم الاثنين، في الرياض، تحت شعار: "علمني التطوع" والذي تنظمه مجموعة "سفراء رياديون"، بالشراكة مع كلية الحقوق بكليات الشرق العربي.
جاء ذلك، برعاية رئيس مجلس أمناء الكليات، الدكتور عبدالله الفيصل، ومشاركة نخبة من المتحدثين من الأكاديميين السعوديين المهتمين بالعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية.
ويسلط الملتقى الضوء على تجارب وخبرات تطوعية ريادية سعودية عالمية ألهمت الكثير نحو العطاء والارتقاء في سُلّم العطاء الإنساني، والوصول لمستهدفات رؤية 2030، لمليون متطوع وجيل يمتاز بالقيادة والتأثير المستدام.
وقال الرئيس التنفيذي للملتقى، الدكتور فارس المالكي: إن الملتقى يهدف إلى إبراز نخبة من المبادرات والمشروعات الريادية التطوعية التي ألهمت الكثير، وأسهمت بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات 2030 للوصول لمليون متطوع مؤثر وجيل يمتاز بالقيادة والمسؤولية.
وأكد "المالكي" ارتباط العديد من المبادرات المقدمة بالملتقى بأهداف التنمية المستدامة وإبراز الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية سواءً كأفراد أو مؤسسات لتحقيق تلك الأهداف السبعة عشر، والحراك الشبابي السعودي في تحسين، والصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية عبر مبادراتهم النوعية، والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق شيء من الدبلوماسية الثقافية أثناء رحلة ابتعاثهم، والتسلح بمهارات الاتصال الفعّال وفهم التنوع الثقافي.
فيما عبر عميد كلية الحقوق بكليات الشرق العربي، الدكتور خالد العمي، عن سعادته باحتضان الكليات لفعالية TEDxEastArabCollege والمشاركة في إقامتها.
وقدم الشكر والتقدير لرئيس أمناء الكليات على دعمه وتشجيعه لكل الفرق التنفيذية للمساهمة بشكل فاعل لإقامة الفعالية الحضورية؛ مؤكداً دور الكليات وجهودها الدؤوبة في خدمة المجتمع انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.
يُذكر أن TEDxEastArabCollege فعالية حضورية حظيت بترخيص رسمي من منصة TED العالمية المعروفة، والتي تعني اختصار التكنولوجيا وترفيه وتصميم سلسلة من المؤتمرات العالمية التي تهدف لتعريف ونشر الأفكار الجديدة والمتميزة للعالم وترعاها "مؤسسة سابلنج الأمريكية" وهي مؤسسة غير ربحية خاصة شعارها "أفكار تستحق الانتشار".