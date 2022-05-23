"سفراء رياديون" و"كليات الشرق" تنظم ملتقى "تيدكس" التطوعي

وأكد "المالكي" ارتباط العديد من المبادرات المقدمة بالملتقى بأهداف التنمية المستدامة وإبراز الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية سواءً كأفراد أو مؤسسات لتحقيق تلك الأهداف السبعة عشر، والحراك الشبابي السعودي في تحسين، والصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية عبر مبادراتهم النوعية، والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق شيء من الدبلوماسية الثقافية أثناء رحلة ابتعاثهم، والتسلح بمهارات الاتصال الفعّال وفهم التنوع الثقافي.