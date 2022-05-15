سفلتة 370 ألف متر مربع من شوارع مخططات المنح بالطائف

نفذت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع، أعمال السفلتة والتأهيل للشوارع الداخلية لمخططات المنح (جليل ب، جليل ج، جليل أ، الفيروز، المصيف)، وجرى تنفيذ 370 ألف متر مربع من السفلتة بشوارع المخططات، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز الخدمات البلدية في مخططات المنح التي وزعتها على المواطنين، ورفع مستوى أداء وكفاءة الشوارع في هذه المخططات بما ييسر على الأهالي ويسهل عليهم.
وأوضح أمين الطائف، الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، أن الأمانة تعمل على رفع احتياجات مخططات المنح من الخدمات البلدية المختلفة، وتم تحديد الأولويات من حيث الاحتياج والكثافة السكانية والنمو العمراني، مشيراً إلى أن الأمانة عززت دعم الخدمات البلدية المقدمة وبحثت آليات تطويرها وفق مؤشرات قياس النمو والكثافة.
وبين أمين الطائف أن الأمانة أكملت عددًا من مشروعات الكشط وإعادة السفلتة والتأهيل الشامل في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن جهود تحسين أداء منظومة شبكة الطرق الداخلية بمدينة الطائف، والتي تعزز سلاسة الحركة المرورية وترفع من كفاءة الخدمات، ويتبع هذه المشروعات برامج لطلاء محددات المسارات والشواخص الأرضية، ومهدئات السرعة، واللوحات الإرشادية، والتحذيرية.