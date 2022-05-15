سفلتة 370 ألف متر مربع من شوارع مخططات المنح بالطائف

نفذت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع، أعمال السفلتة والتأهيل للشوارع الداخلية لمخططات المنح (جليل ب، جليل ج، جليل أ، الفيروز، المصيف)، وجرى تنفيذ 370 ألف متر مربع من السفلتة بشوارع المخططات، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز الخدمات البلدية في مخططات المنح التي وزعتها على المواطنين، ورفع مستوى أداء وكفاءة الشوارع في هذه المخططات بما ييسر على الأهالي ويسهل عليهم.