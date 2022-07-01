"سقيا الرياض" تطلق مشروع سقيا 10 ذي الحجة وتدعو الجميع للمشاركة

وتفصيلاً، أشاد الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري بإسهامات جمعية سقيا الماء وما تقدمه من خدمات توفير المياه لمستفيدي جمعية عناية في مجمع عيادات عناية الطبي والمراكز الإعلامية والمستودع الطبي، بالإضافة إلى الإدارة العامة بحي الربوة، مشيراً إلى أن جمعية عناية ممتنة لجمعية سقيا الماء على هذه الخدمات التي تعزز من الشراكة التكاملية بين الجمعيتين.