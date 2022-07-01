"سقيا الرياض" تطلق مشروع سقيا 10 ذي الحجة وتدعو الجميع للمشاركة

في إطار الشراكة الموقعة بين جمعية عناية الصحية وجمعية سقيا الماء لتحقيق الأهداف المجتمعية التي تسهم في التكامل وتبادل الأدوار بين القطاعات المختلفة وفقاً لرؤية 2030 في تحقيق الأهداف التنموية في بلادنا الغالية.
وتفصيلاً، أشاد الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري بإسهامات جمعية سقيا الماء وما تقدمه من خدمات توفير المياه لمستفيدي جمعية عناية في مجمع عيادات عناية الطبي والمراكز الإعلامية والمستودع الطبي، بالإضافة إلى الإدارة العامة بحي الربوة، مشيراً إلى أن جمعية عناية ممتنة لجمعية سقيا الماء على هذه الخدمات التي تعزز من الشراكة التكاملية بين الجمعيتين.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله آل طالب: إن جمعية سقيا الماء تسعى لعقد شراكات مع الجمعيات الناجحة لتقديم خدمات مميزة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا العزيزة، مشيراً إلى أن الجمعية عقدت شراكة مع جمعية عناية الصحية وبموجب ذلك توفر لها مياه الشرب، كما زودت الجمعية بـ5 ثلاجات مبردة للماء.
وأضاف "آل طالب" أن عطاءات جمعية سقيا الماء مستمرة في تقديم خدماتها لكل القطاعات غير الربحية، كما تهتم بتوعية المجتمع بضرورة ترشيد استخدام الماء والمحافظة عليه من خلال برامج توعوية مبتكرة، وفرق تطوعية.
وأشار آل طالب إلى أن الجمعية درجت على إطلاق مشروع سقيا الماء في عشر ذي الحجة، حيث تستهدف توفير 800 ألف عبوة ماء لمشاريعها، ودعا أفراد المجتمع كافة لاغتنام الأجر في هذه الأيام التي تتضاعف فيها الحسنات، وفي الحديث: "أفضل الصدقة سقي الماء".
ولفت إلى أن جمعية سقيا الماء تفتح الباب لكل المساهمين والمتصدقين للمشاركة في هذا المشروع الحيوي، كما تدعو أيضاً إلى المساهمة المستمرة للجمعية حتى تؤدي رسالتها طيلة أيام السنة في المساجد والمصليات والمقابر بالرياض، وكذلك أصحاب الحاجات الماسة من الفقراء والمحتاجين.
ويمكن التبرع عبر المتجر الإلكتروني (https://store.sogyaalma.org.sa)