"سقيا مكة" تحتفل بذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية الأولى

أقامت جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة اليوم احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، حضره عددٌ من أعضاء مجلس إدارتها والعاملين بالجمعية.

ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم أصالةً عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارته والعاملين بالجمعية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، الذي تتجلى فيه قيم الولاء والانتماء ويسجّل على مر ثلاثة قرون قيمة التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي باتجاه عصر الرؤية 2030 والإنجازات التي تتوالى أمام أعيننا بفضل الله تعالى ثم بحنكة ودراية هذه القيادة الرشيدة.