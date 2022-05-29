"سميراء حائل" تنظّم الدورة الصيفية لدوري "البلوت"

نظّمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة سميراء ١٨٠ جنوب شرق حائل، الدورة الرياضية الصيفية للعبة "البلوت" وذلك بمقر اللجنة بالمحافظة: "وقد لاقى الدوري إقبالاً كبيرًا من أبناء المحافظة.
وقد حددت اللجنة ٢٨ شوال ١٤٤٣هـ وحتى ٣ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ، موعدًا للدوري من الساعة ٨:٤٥ مساءً وحتى ١١مساءً.
فيما أعرب المشاركون في دوري البلوت عن شكرهم وتقديرهم للجنة لإقامة هذه الفعالية متطلعين لإقامتها بصفة دورية.
يُشار إلى أن الفائز الأول في نهاية الدوري يحصل على مبلغ ١٥٠٠ ريال، فيما المركز الثاني سيحصل على ١٠٠٠ ريال.