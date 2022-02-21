"سندي": يوم التأسيس سيرسِخ عبر الأجيال تاريخ بناء الدولة فيزداد فخرهم وتتوقَد عزيمتهم

رفع عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة هاني بن عبدالغني سندي، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة أول ذكرى ليوم تأسيس المملكة العربية السعودية 22-2-2022م.

وأضاف "سندي" أن يوم التأسيس الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى في عام (1139هـ/ 1727م) تأكيد لرسوخ هذا الوطن الغالي والعظيم في قلوب مواطنيه، والذي يمتد بتاريخه العريق لأكثر من 300 عام.

وقال إن الاحتفال بذكرى هذا اليوم إنما هو تجسيد من المملكة العربية السعودية للقيمة الرفيعة لذلك التاريخ الأصيل، والذي يُستلهم من خلاله العزيمة التي كان عليها أئمة الدولة وملوكها، والذين ساهموا في مراحل بناء الدولة، وهو أيضاً امتداد أصيل وطبيعي لحرص واهتمام قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الحفاظ على التاريخ السعودي العظيم.

وأردف: "إننا في الكلية التقنية بمكة المكرمة قيادةً ومنسوبين؛ حريصون كل الحرص على إقامة الاحتفالات والفعاليات بمناسبة يوم التأسيس لتعريف أبنائنا المتدربين وتوعيتهم بهذا اليوم التأسيسي ذي الجذور الضاربة في أعماق التاريخ، والذي نعي تماماً أنه سيرسِخ فيهم وفي الأجيال القادمة مكانة المملكة العربية السعودية، والتي تسمو عالياً بمبادئها الإسلامية وقيمها الأصيلة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، فيزداد فخرهم وتتوقَد عزيمتهم للمضي قدماً في المحافظة على هذا الوطن الأبي، والمساهمة في صناعة مستقبل تقني مشرق يواكب التطور السريع لمتطلبات قطاعات الأعمال، ويحقق رؤية وأهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني".