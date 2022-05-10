"سواعد الصحة" بالطائف.. قصة نجاح في خدمة 35 ألف معتمر

وأعرب مدير إدارة التطوع بصحة الطائف عبدالرحيم بن أحمد المالكي، عن شكره وتقديره لكل المشاركين من المتطوعين والمتطوعات على الجهود التي بذلوها من بداية شهر رمضان وحتى نهايته، لافتًا إلى أن الأداء كان على مستوى عالٍ من الاحترافية في التنفيذ والتعامل، مؤكدًا أن الخطة سارت بالشكل المطلوب في سبيل خدمة المعتمرين وفق توجيهات مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، ومتابعة ودعم مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة.