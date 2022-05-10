"سواعد الصحة" بالطائف.. قصة نجاح في خدمة 35 ألف معتمر

أعْيُنُهم على المعتمرين.. سواعدهم حاضرة لمساعدة المحتاجين.. تركوا عائلاتهم ومنازلهم في أيام وليالي الشهر الفضيل لتقديم خدمات إنسانية لضيوف يختلفون عن كل الضيوف.. عملوا تحت زخات المطر، وأشعة الشمس الحارقة.. هدفهم كسب الأجر والثواب، إنهم "المتطوعون والمتطوعات" المشاركون في برنامج "سواعد الصحة" الذي نفذته إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف.
وضرب متطوعو "سواعد الصحة" أروع مثل في تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين طيلة شهر رمضان المبارك في ميقاتي قرن المنازل - وادي محرم - والمطار.. واستطاع 260 متطوعًا تنفيذ 11800 ساعة عمل تطوعية استفاد منها ما يُقارب 35 ألف معتمر، عبر خدمات متنوعة اشتملت على التوعية والتثقيف الصحي، والخدمات العلاجية، وقياس الضغط والسكر، والإسعافات الأولية، والخدمات المساندة وخاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.
وبادر "المتطوعون والمتطوعات" إلى توفير وجبات إفطار صائم للمعتمرين، وتقديم الهدايا، وعدم الاكتفاء بالتطوع في مجال التخصص، مما ساهم في تعزيز الصورة الذهنية المتميزة عن أداء سواعد الصحة.
وأعرب مدير إدارة التطوع بصحة الطائف عبدالرحيم بن أحمد المالكي، عن شكره وتقديره لكل المشاركين من المتطوعين والمتطوعات على الجهود التي بذلوها من بداية شهر رمضان وحتى نهايته، لافتًا إلى أن الأداء كان على مستوى عالٍ من الاحترافية في التنفيذ والتعامل، مؤكدًا أن الخطة سارت بالشكل المطلوب في سبيل خدمة المعتمرين وفق توجيهات مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، ومتابعة ودعم مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة.
وأعرب "المالكي" عن شكره لجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، وإدارة المساجد بالطائف، والإدارة الإقليمية لمطار الطائف الدولي؛ على التعاون والتكامل والبذل والعطاء مما أسهم في إنجاح العمل.