سيداتٌ يحتفلن بيوم التأسيس بتكريم كل أُم تحمل اسم أحد أفراد ملوك المملكة

وتَضمن الحفل العديد من الفقرات، وبدأ بالقرآن الكريم ثم السلام الملكي، تلاه العرضة السعودية، ثم توالت الأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية، وكان الجميع يرتدين الزي الشعبي والبراقع ويحملن الأعلام الخضراء.