سيداتٌ يحتفلن بيوم التأسيس بتكريم كل أُم تحمل اسم أحد أفراد ملوك المملكة

أقامت السيدة عزة الزهراني (بنت العناصي) وسفيرة التراث الجنوبي، حفلًا وطنيًّا تراثيًّا في إحدى قاعات الاحتفالات بالرياض بمناسبة يوم التأسيس وبمشاركة من نوره العمري، وحضور يفوق 200 سيدة من جميع الأعمار وأطفالهن.
وتَضمن الحفل العديد من الفقرات، وبدأ بالقرآن الكريم ثم السلام الملكي، تلاه العرضة السعودية، ثم توالت الأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية، وكان الجميع يرتدين الزي الشعبي والبراقع ويحملن الأعلام الخضراء.
وتم خلال الحفل تكريم كل أُم تحمل اسم ملك من ملوكنا الكرام؛ بدءًا بالملك المؤسس الملك عبدالعزيز، والملك سعود، والملك فيصل، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- عبر تصميم تعليقات مطلية بالذهب تحمل أسماء ملوكنا العظام.
وتم تكريم أسر الشهداء من أمهات وأخوات وزوجات الأبطال في الحد الجنوبي، مع ذكر أسماء الشهداء وكل زوجةٍ أو أُمٍّ ابنها في الحد الجنوبي يحمي حدود الوطن.
وتَضمن الحفل عمل ركنين كبيرين شعبيين؛ الأول لكل الأكلات الشعبية يخص الضيافة، يتوسطه خبزة زهران المشهورة (المقناة)، والركن التراثي الذي يضم العديد من القطع التراثية القديمة والمجسمات مثل بيوت الدرعية والمصمك والمزارع القديمة والنخيل والجمال.