"شؤون أسرة الدرعية" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التبغ.. وهذه نصائح "العشّان" للمدخنين

وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ، وجّه "العشّان"، نصائحه للمدخنين، وأوصى بضرورة اتخاذ قرار حاسم للإقلاع عن هذه الآفة الخطيرة، وقال فيها: اختر الوقت الصحيح والسريع للإقلاع عنه دون تردّد، وأخبر المحيطين بك بقرار ابتعادك عن هذا الداء الخطير، والتحلي بالإرادة الصلبة والعزيمة القوية، كما يجب على راغب الإقلاع أن يتحدّث مع النفس بكلمات إيجابية تهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها".