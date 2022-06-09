"شؤون أسرة الدرعية" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التبغ.. وهذه نصائح "العشّان" للمدخنين
احتفت لجنة شؤون الأسرة بمحافظة الدرعية باليوم العالمي لمكافحة التبغ، وذلك بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.
وأقيم الحفل في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الصحي بالدرعية، بمشاركة إدارة التثقيف الإكلينيكي بصحة الرياض، وبرعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني.
من جهته، حذّر رئيس لجنة شؤون الأسرة بالدرعية "سلطان العشّان" من تجربة هذه الآفة المخيفة التي تتسبّب في العديد الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتؤدي لعواقب لا تُحمد عُقباها على الفرد والأسرة.
وأضاف: يجب على أولياء الأمور وسائر أعضاء المجتمع التكاتف واتخاذ التدابير الوقائية للنهوض بصحتهم وصحة أبنائهم وحمايتهم من الأضرار التي يُسبّبها التبغ.
وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ، وجّه "العشّان"، نصائحه للمدخنين، وأوصى بضرورة اتخاذ قرار حاسم للإقلاع عن هذه الآفة الخطيرة، وقال فيها: اختر الوقت الصحيح والسريع للإقلاع عنه دون تردّد، وأخبر المحيطين بك بقرار ابتعادك عن هذا الداء الخطير، والتحلي بالإرادة الصلبة والعزيمة القوية، كما يجب على راغب الإقلاع أن يتحدّث مع النفس بكلمات إيجابية تهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها".
وواصل نصائحه للمدخنين قائلاً: "يجب على الأسرة أن تهتم بتوعية أفرادها من هذه الآفة وتوضيح واجباتهم، وتحديد المشكلات والمخاطر التي قد يتعرضون لها، ووضع الحلول المناسبة لذلك".
يُشار إلى أن احتفال اليوم العالمي لمكافحة التبغ كان قد حضره كل من: نائب رئيس لجنة الأسرة بالدرعية الشيخة نورة الراشد، وأعضاء مجلس الإدارة "بدرية المشيطي، ولولوة الدحام، والدكتورة دعاء السعيد، وفهد العواد".