في جلسة نقاش عن بُعد.. مدير الموارد البشرية بمعهد الإدارة يشارك في مؤتمر ATD22 بفلوريدا

وقد تم خلال الجلسة مناقشة آليات تطوير الموظفين وإعادة تأهيلهم، والتعامل مع "الجيل Z" في المنظمات، وتحديد جدارات احتياج الأعمال، وكيف يمكن للموارد البشرية أن تصبح شريكًا استراتيجيًّا في المنظمات. كما شارك في الجلسة كينيث تان نائب الرئيس في (Corporate University) في سنغافورا، الدكتور/ سال كارلاينر أستاذ في (Concordia University) في كندا وبارثيما آيفي شريك في (Novarist Learning Institute) في الهند.