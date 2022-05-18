في جلسة نقاش عن بُعد.. مدير الموارد البشرية بمعهد الإدارة يشارك في مؤتمر ATD22 بفلوريدا

شارك عبدالرحمن الشعيل، المدير العام للموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة، في مؤتمر (ATD 22) المقام في مدينة أورلاندو في فلوريدا خلال الفترة من 15-18 مايو 2022، وشارك بجلسة نقاش نُفّذت عن بُعد حول "الوقاية المستقبلية للمنظمات". وقد أدار الحوار الدكتور/ ديفيد كوهين، مستشار الموارد البشرية.
وقد تم خلال الجلسة مناقشة آليات تطوير الموظفين وإعادة تأهيلهم، والتعامل مع "الجيل Z" في المنظمات، وتحديد جدارات احتياج الأعمال، وكيف يمكن للموارد البشرية أن تصبح شريكًا استراتيجيًّا في المنظمات. كما شارك في الجلسة كينيث تان نائب الرئيس في (Corporate University) في سنغافورا، الدكتور/ سال كارلاينر أستاذ في (Concordia University) في كندا وبارثيما آيفي شريك في (Novarist Learning Institute) في الهند.
يُشار إلى أن المؤتمر يُنفَّذ من قِبل جمعية تطوير الموارد البشرية (ATD) بشكل سنوي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك به الخبراء والمختصون بالموارد البشرية وتطوير المواهب. وقد تأسست الجمعية عام 1943م، ومقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة.