شاهد.."السعودية للكهرباء" يتوج بطلاً للقطاعات الحكومية لكرة القدم

فيما عبَر عميد الكلية التقنية والمشرف العام على البطولة عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، لمتابعته ودعمه في إعادة تجهيز ملعب كرة القدم بحلته الجديدة، والتي تأتي ضمن حرصه على دعم الوحدات التدريبية بجميع التجهيزات اللازمة والاحتياجات التدريبية والرياضية.