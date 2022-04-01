شاهد.."السعودية للكهرباء" يتوج بطلاً للقطاعات الحكومية لكرة القدم

توج محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، فريق "الشركة السعودية للكهرباء" بطلاً لبطولة القطاعات الحكومية لكرة القدم التي قام على تنظيمها والإشراف عليها الكلية التقنية للبنين بالدوادمي.
وحقق فريق "الشركة السعودية للكهرباء" كأس البطولة إثر فوزه في المباراة النهائية على "البريد السعودي" بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وقدم محافظ الدوادمي شكره وامتنانه لعميد الكلية التقنية أحمد العتيبي ولجميع فريق عمله نظير جهودهم وتنظيمهم المميز، الذي كان له الدور في نجاح البطولة.
فيما عبَر عميد الكلية التقنية والمشرف العام على البطولة عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، لمتابعته ودعمه في إعادة تجهيز ملعب كرة القدم بحلته الجديدة، والتي تأتي ضمن حرصه على دعم الوحدات التدريبية بجميع التجهيزات اللازمة والاحتياجات التدريبية والرياضية.
وأضاف أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن أهداف الكلية التقنية بالدوادمي في طرح استثمار ملعب كرة القدم للمهتمين بالرياضة بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع المحلي.