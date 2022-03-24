شاهد.. "أحمد آل سعود" يرعى الحفل الختامي السنوي لأنشطة "لجنة الدرعية"

وألقى رئيس مجلس الإدارة "سلطان العشان" كلمة استعرض فيها أنشطة اللجنة التي تم تنفيذها خلال عام، وقدّم شكره لأعضاء المجلس وللإدارة التنفيذية والمتطوعين على ما قاموا به من جهود جبارة خلال عام، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح. قبل أن يتم تكريم جميع الجهات الداعمة والرعاة وشركاء النجاح والإعلاميين والفِرَق التطوعية والمتطوعين.