شاهد.. "أحمد آل سعود" يرعى الحفل الختامي السنوي لأنشطة "لجنة الدرعية"

رعى الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، الحفل الختامي السنوي لأنشطة لجنة التنمية الاجتماعية بالدرعية، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية ومنسوبي القطاع الخيري والناشطين في العمل التطوعي.
وقدّمت اللجنة عرضًا مرئيًّا لجميع الأنشطة التي قامت بها خلال العام الماضي، من الدورات التدريبية والفعاليات والمبادرات الاجتماعية والمشاركات بالأيام العالمية، كما وقعت خلالها العديد من الشراكات المجتمعية.
وألقى رئيس مجلس الإدارة "سلطان العشان" كلمة استعرض فيها أنشطة اللجنة التي تم تنفيذها خلال عام، وقدّم شكره لأعضاء المجلس وللإدارة التنفيذية والمتطوعين على ما قاموا به من جهود جبارة خلال عام، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح. قبل أن يتم تكريم جميع الجهات الداعمة والرعاة وشركاء النجاح والإعلاميين والفِرَق التطوعية والمتطوعين.
يشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية بالدرعية، تعد مؤسسة اجتماعية تهتم بالعمل الاجتماعي التنموي تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم مجموعة من البرامج والأنشطة التي تسعى لتطوير وتنمية المجتمع في مختلف المجالات وتستهدف فيها جميع الفئات العمرية من النساء والرجال ببرامج متنوعة تناسب كل فئة.