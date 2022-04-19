شاهد.. أعمال من صنع المكفوفين والمكفوفات بمركز رؤيا لذوي الإعاقة

أقام مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية حفل تكريم الطلاب والطالبات المكفوفين، بحضور عدد من المتعاونين والمتطوعين والإعلاميين، وتناول وجبة السحور الخيري في فندق الشيراتون بمدينة الدمام.
وقال مدير إدارة البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني في كلمة له في الحفل: نسعد جميعاً باجتماعنا في هذه الليلة المباركة؛ لنحتفل بتكريم من يستحق التكريم من الطالبات والطلبة منسوبي مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية، والمتعاونين مع المركز من جهات وأفراد متطوعين وإعلاميين.
وأضاف: المؤسسة وهي تحتضن هذه المراكز والبرامج المجتمعية والتنموية والإنسانية تأخذ على عاتقها المسؤولية تجاه المجتمع وأطيافه.
وأردف: أنقل لكم جميعًا تحية الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، الذي كان حريصًا على أشد الحرص على حضور مثل هذه المناسبات لولا ظروف سفره وعدم وجوده في هذه الليلة.
وتابع: نشكر لكم حضوركم جميعًا، ونشكر لكم مساهمتكم معنا في هذا المركز وبرامج المؤسسة كافة.
وقال "الشمراني": الإخوة والأخوات الحضور، إن مركز رؤيا هو أحد برامج المؤسسة؛ حيث مبادرات وفعاليات وأنشطة متعددة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، وكذلك لدينا عدد من البرامج والمبادرات التي تحتضنها المؤسسة في عدد من المجالات المجتمعية والإنسانية قد لا يتسع المجال لذكرها وأهدافها المتعددة.
وأضاف: أكرر شكري وتقديري لكل من أسهم في الإعداد لهذا الحفل وإنجاحه، والشكر موصول لكم الحضور على مشاركتنا هذه المناسبة.
وشهد الحفل معرضاً من أعمال الطلاب والطالبات المكفوفين، كما تم تسليط الضوء على فن النحت لأحد الطلبة المكفوفين.