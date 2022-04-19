شاهد.. أعمال من صنع المكفوفين والمكفوفات بمركز رؤيا لذوي الإعاقة

وقال "الشمراني": الإخوة والأخوات الحضور، إن مركز رؤيا هو أحد برامج المؤسسة؛ حيث مبادرات وفعاليات وأنشطة متعددة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، وكذلك لدينا عدد من البرامج والمبادرات التي تحتضنها المؤسسة في عدد من المجالات المجتمعية والإنسانية قد لا يتسع المجال لذكرها وأهدافها المتعددة.