شاهد.. أمير الشرقية مدشناً "مخزونك سكر أم ذهب": ابتعِدوا عن العادات الخاطئة

شدد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ضرورة تكثيف التوعية بمخاطر مرض السكري بين أفراد المجتمع والابتعاد عن العادات الصحية الخاطئة واتباع نظام غذائي متوازن، وأشار إلى أن تحفيز الفرد والمجتمع من أجل ممارسة الرياضة، والالتزام بنظام صحي، يسهم في حماية الفرد من الأمراض المزمنة ومن بينها مرض السكري.
جاء ذلك خلال تدشينه بديوان الإمارة اليوم لثلاثاء مبادرة "مخزونك سكر أم ذهب" التي أطلقتها جمعية السكر والغدد الصماء بالمنطقة.
وأشاد بما تقدمه الجمعية من مبادرات تسهم في تقليل نسب الإصابة بالسكري خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة به وكونه يعد من أمراض العصر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية عبدالعزيز التركي أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية تسعى إلى حث مرضى السكري على الحفاظ على معدلات مثالية من السكر التراكمي؛ لتجنب المضاعفات والتي تتضمن بتر الأقدام، العمى، أمراض القلب، العجز والوفاة المبكرة، كما أن كل خفض بمقدار 1 في معدل السكر التراكمي يسهم بتوفير ما يصل إلى 500 مليون ريال من ميزانية وزارة الصحة الموجهة لمرض السكري ومضاعفاته.
وأشار "التركي" إلى أنه تم تخصيص عدد من الجوائز القيمة لكل من يلتزم من مرضى السكري بالاشتراطات والمعايير الموضوعة من قِبل الأطباء المتخصصين.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تجنب مضاعفات مرض السكري بالحفاظ على معدلات مثالية من السكر التراكمي وحث المرضى على الاهتمام بفحص الأقدام وقاع العين بشكل دوري لتجنب بتر الأقدام والعمى وتثقيف وزيادة وعي أفراد المجتمع فيما يتعلق بأمراض السكري والسُمنة ومضاعفاتهما.
وأوضح التركي أنه من أجل تنفيذ هذا المشروع فإن الجمعية تسعى للتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة مثل مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، تجمع الشرقية الصحي، أمانة المنطقة الشرقية، الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، جامعة الملك فيصل، ومجلس الضمان الصحي.