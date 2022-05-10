شاهد.. أمير الشرقية مدشناً "مخزونك سكر أم ذهب": ابتعِدوا عن العادات الخاطئة

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية عبدالعزيز التركي أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية تسعى إلى حث مرضى السكري على الحفاظ على معدلات مثالية من السكر التراكمي؛ لتجنب المضاعفات والتي تتضمن بتر الأقدام، العمى، أمراض القلب، العجز والوفاة المبكرة، كما أن كل خفض بمقدار 1 في معدل السكر التراكمي يسهم بتوفير ما يصل إلى 500 مليون ريال من ميزانية وزارة الصحة الموجهة لمرض السكري ومضاعفاته.