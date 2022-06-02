شاهد.. أمير الشرقية ونائبه يستقبلان فريق "كفاءة الإنفاق" ويشيدان بجهودهم

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس الأربعاء، وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، يرافقه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عبدالله بن عبيد الحربي وفريق العمل؛ بمناسبة حصول الإمارة على شكر هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو".