شاهد.. أمير الشرقية ونائبه يستقبلان فريق "كفاءة الإنفاق" ويشيدان بجهودهم

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس الأربعاء، وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، يرافقه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عبدالله بن عبيد الحربي وفريق العمل؛ بمناسبة حصول الإمارة على شكر هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو".
وأشاد الأمير بما تحقق من إنجاز ووجّه شكره لفريق العمل في الإمارة الذين أسهموا في تحقيق هذا التميز، وشدد على الاستمرار في التميز ومواكبة التوجهات الحكومية؛ لتطبيق مفاهيم كفاءة الإنفاق، مع الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية.
كما استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وكيل الإمارة والفريق المرافق، وأشاد بهذا الإنجاز الذي يضمن كفاءة الإنفاق وتنفيذ تطلعات القيادة -حفظها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وحث فريق العمل على الاستمرار في تطبيق التعليمات التي ترد بهذا الخصوص.
وأوضح وكيل الإمارة أن هذا التميز في كفاءة الإنفاق تحقق بتوفيق الله ثم توجيهات وأمير المنطقة الشرقية ونائبه؛ حيث كانت الإمارة ضمن أفضل ثلاث جهات حكومية تميزت على مستوى المملكة من خلال إدارتها للأعمال المالية والمشاريع وفق الأهداف المخطط لها.
فيما أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عبدالله الحربي، أن هذه النتائج تحققت بتوجيهات أمير الشرقية ونائبه ومتابعة وكيل الإمارة بالالتزام بالأنظمة المالية وحوكمة العمليات، والاستفادة من مبادرات وزارة المالية والتجارب الناجحة والتحفيز على خلق المبادرات والعمل عليها لتحقق فرص كفاءة الإنفاق في الإمارة.