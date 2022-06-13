شاهد.. أمير الشرقية يكرم 53 فائزًا وفائزة بجائزة السائق المثالي

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الحفل الختامي لتكريم الفائزين بجائزة المنطقة للسائق المثالي في فروعها الثلاثة.
يأتي ذلك ضمن نسختها السادسة؛ لتحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات على التقيد بأنظمة المرور؛ حيث شهدت الجائزة إطلاق العديد من الفعاليات التوعوية.
وثمن رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي الأمير سعود بن نايف، جهود لجنة السلامة المرورية وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة للتوعية المرورية.
وحث السائقين والسائقات على الالتزام بقواعد المرور؛ لرفع نسبة الوعي والحفاظ على الأرواح بالمقام الأول وكذلك الممتلكات والمحافظة على سلامة كل من يستخدم الطريق.
وأعرب أمين عام جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي عبدالله الراجحي، عن شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما الكبير ومتابعتهما المستمرة لجميع فعاليات الجائزة منذ انطلاقتها.
وأشاد برعاة ومنظمي هذه النسخة من الجائزة وما قدموه من دعم وجهود كبيرة لتحقيق أهدافها بمجال السلامة المرورية.
وقال "الراجحي": إن جائزة السائق المثالي في نسختها السادسة سجلت أرقامًا قياسية لأول مرة منذ إطلاقها بزيادة 15% عن النسخة السابقة، وبلغ عدد المتسابقين المسجلين 26,144 في فرع الأفراد، و131 جهة حكومية وأهلية، و23 في فرع النقل الثقيل.
وأوضح أن الجائزة مرت بمراحل عدة، تمثلت في مرحلة التسجيل وفترة المتابعة، ثم مرحلة الاختبار النظري "عن بعد" في موقع إلكتروني خاص ومرحلة الاختبار العملي.
وأشار إلى أن عدد الفائزين بالجائزة لهذا العام بلغ 53 فائزًا، منهم 30 فائزًا في قسم غير المخالفين، و23 فائزًا في قسم المخالفين.
وأضاف: حققت المسابقة مشاركة وتفاعلاً كبيرًا من المتسابقين الذين أظهروا التزامًا واضحًا بعدم ارتكاب المخالفات خلال فترة المتابعة التي استمرت ستة أشهر، ما أهلهم لسداد مخالفاتهم حسب مراكزهم وبعد أن اجتازوا جميع مراحل الفرز.