شاهد.. أمين عسير يتفقد تطوير طريق الأمير سلطان وأعمال نفق الحزام

ويستهدف مشروع تطوير طريق الأمير سلطان، منظومة البنية التحتية، ورفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق؛ وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات؛ وذلك ضمن إطار حرص الأمانة على تأهيل وإعادة تطوير المناطق لتتناسب مع حركة النمو المتصاعدة في المنطقة على وجه الخصوص وفي مدينة أبها عمومًا، ليكون بذلك طريق الأمير سلطان نموذجًا فريدًا من نوعه لتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والتي تأتي ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة.