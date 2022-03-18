شاهد.. أول بطولة لكرة القدم النسائية بصامطة تنطلق بهزيمة "الزعيم"

من جانبه، قدّم رئيس بلدية صامطة المهندس أحمد بن عبدالله الحكمي، شكره وتقديره للقسم النسائي ومدربة الفرق والفرق التطوعية على إدارة الدوري النسائي وتنظيمه على أكمل وجه، مؤكداً أن هذا الدوري يأتي ضمن الأنشطة والبرامج التي تطلقها بلدية المحافظة بمختلف أقسامها من أجل الاستفادة المثلى من المنشآت الرياضية التي قامت بإنشائها البلدية؛ كالصالة النسائية المغلقة وغيرها من أجل الحراك النشاطي والاجتماعي والرياضي بالمحافظة.