شاهد.. أول بطولة لكرة القدم النسائية بصامطة تنطلق بهزيمة "الزعيم"

انطلقت، مساء أمس الخميس، فعاليات بطولة بلدية محافظة صامطة لكرة القدم النسائية؛ وذلك بتنظيم ومتابعة من قِبل البلدية، ممثلة في القسم النسائي، بملعب البلدية المغلق بضاحية الملك فهد؛ حيث تأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية المملكة 2030 التي جعلت للمرأة نصيباً في مختلف المحافل المحلية والدولية إيماناً بدورها الفعال والبارز في المجتمع.
استهلت البطولة فعالياتها بعد قص شريط انطلاق الفعالية من قِبل نورة مباركي رئيسة القسم النسائي بالبلدية ومدربة الفرق فاطمة درويش، وبدأت بمباريات الذهاب بمباراتين جمعت كلاً من "فريق العطاء وفريق الزعيم" وانتهت بفوز فريق العطاء بستة أهداف مقابل هدفين للزعيم، فيما التقى في المباراة الثانية "فريقا المجد والعميد" وانتهت بخسارة فريق المجد بهدف مقابل هدفين للعميد.
وتعد هذه البطولة الأولى على مستوى المنطقة، كما أن البطولة سوف تستأنف مباراة الإياب، مساء يوم الإثنين المقبل، بمباراتين تجمع فريقَي الزعيم والعطاء في المباراة الاولى، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا العميد والمجد.
هذا وقد حظيت انطلاق البطولة بحضور جماهيري نسائي كبير وسط تنظيم من قِبل الفرق التطوعية لهذه الفعالية بإشراف ميداني من قِبل رئيسة القسم النسائي ببلدية محافظة صامطة وموظفات القسم.
من جانبه، قدّم رئيس بلدية صامطة المهندس أحمد بن عبدالله الحكمي، شكره وتقديره للقسم النسائي ومدربة الفرق والفرق التطوعية على إدارة الدوري النسائي وتنظيمه على أكمل وجه، مؤكداً أن هذا الدوري يأتي ضمن الأنشطة والبرامج التي تطلقها بلدية المحافظة بمختلف أقسامها من أجل الاستفادة المثلى من المنشآت الرياضية التي قامت بإنشائها البلدية؛ كالصالة النسائية المغلقة وغيرها من أجل الحراك النشاطي والاجتماعي والرياضي بالمحافظة.